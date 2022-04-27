ФОТО. Во время обыска полиция накрыла подпольную бензоколонку

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 25 апреля сотрудники уголовной полиции Сигулдского участка полиции при содействии своих коллег из 1-го отдела 3-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона провели санкционированный обыск в Ропажском крае.
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В ходе обыска было изъято 5 860 литров топлива, на которое не оказалось документов. В отношении подозреваемого 1969 г.р. начат уголовный процесс. Изъятые нефтепродукты переданы на хранение в Госагентство обеспечения.
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