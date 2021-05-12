ФОТО. Во время обыска полиция нашла плантацию марихуаны и изъяла оружие
Foto: Valsts policija

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), сотрудники Сигулдской криминальной полиции при содействии своих коллег из РРУП, спецназа и кинологов с собаками провели санкционированный обыск в связи с нелегальным выращиванием марихуаны в Сигулде.

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В ходе обыска полиция изъяла оборудование для выращивания марихуаны, 25 граммов сушеной марихуаны, 38 саженцев, а также примерно 578 граммов сырой марихуаны. Кроме того, полиция нашла пистолет Sig Sauer 230, 65 патронов и 200 евро наличными.

Полиция задержала подозреваемого 1949 г.р., который ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. Следствие по делу продолжается.

ФОТО. Во время обыска полиция нашла плантацию марихуаны и изъяла оружие
Foto: Valsts policija
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