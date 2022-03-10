ФОТО. Во время обысков полиция изъяла наркотики и контрабандные сигареты

На прошлой неделе сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) провели ряд обысков, в ходе которых было обнаружено большое количество наркотиков и контрабандных сигарет. Кроме того, в Даугавпилсе, Резекне и Ливани полиция задержала подозреваемых.

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Как отмечает ЛРУП, 1 марта в Резекне, в рамках начатого ранее уголовного процесса полиция задержала мужчину 1985 г.р., у которого во время обыска нашли 72 000 сигарет без латвийских акцизных марок.

По данным правоохранительных органов, сигареты предназначались для реализации в Резекне. Задержанный мужчина ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка. Следствие по этому делу продолжается.

2 марта сотрудники Бюро уголовной полиции Латгальского региона в ходе оперативных мероприятий задержали в Даугавпилсе мужчину 1986 г.р., являющегося членом организованной преступной группы. Во время обыска по месту жительства задержанного полиция изъяла около 3000 гр марихуаны и 36 000 евро наличными.

В рамках этого же уголовного процесса полиция провела обыски в волости Ваболес Аугшдаугавского края и нашла на территории частного хозяйства плантации марихуаны. Около 100 саженцев марихуаны полиции удалось изъять. На месте преступления задержан участник организованной преступной группы 1989 г.р..

Кроме того, 4 марта сотрудники Прейльского участка полиции в рамках начатого ранее уголовного процесса задержали в Ливани женщину 1962 г.р. , у которой изъяли 27 200 контрабандных сигарет. Следствие продолжается.

Foto: Valsts policija