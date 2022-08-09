ФОТО. Во время рейда полиция аннулировала техосмотр 15 транспортным средствам

В минувшее воскресенье Департамент безопасности дорожного движения при содействии Госполиции провел очередной рейд, в ходе которого проверялось техническое состояние транспортных средств.
В результате, владельцам семи автомобилей и семи мотоциклов пришлось распрощаться с наклейками о пройденном техосмотре. Кроме того, еще у одного автомобиля забрали госномера.
В ходе данного рейда у мотоциклов констатировали превышение
уровня шума выхлопной системы, несоответствующее расположение номерного знака и несоответствующие световые приборы (разобранные указатели поворотов и т.д.).
В свою очередь, у легковых автомобилей также констатировали
чрезмерный уровень шума, неподходящие световые приборы, затемненные окна, переделку тормозной системы (гидравлический ручник).
За данные нарушения составлены протоколы, штраф за которые назначает Госполиция.
В Департаменте безопасности дорожного движения отметили, что подобные рейды на дорогах Латвии продолжатся.