ФОТО. Во время рейда полиция аннулировала техосмотр 15 транспортным средствам
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В минувшее воскресенье Департамент безопасности дорожного движения при содействии Госполиции провел очередной рейд, в ходе которого проверялось техническое состояние транспортных средств.

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В результате, владельцам семи автомобилей и семи мотоциклов пришлось распрощаться с наклейками о пройденном техосмотре. Кроме того, еще у одного автомобиля забрали госномера.

В ходе данного рейда у мотоциклов констатировали превышение
уровня шума выхлопной системы, несоответствующее расположение номерного знака и несоответствующие световые приборы (разобранные указатели поворотов и т.д.).

В свою очередь, у легковых автомобилей также констатировали
чрезмерный уровень шума, неподходящие световые приборы, затемненные окна, переделку тормозной системы (гидравлический ручник).

За данные нарушения составлены протоколы, штраф за которые назначает Госполиция.

В Департаменте безопасности дорожного движения отметили, что подобные рейды на дорогах Латвии продолжатся.

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