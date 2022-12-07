ФОТО. Во время тренировки щенок овчарки нашел нелегальные сигареты

Во время тренировки, которую проводили полицейские и кинологи на рынке в Екабпилсе, щенок служебной собаки Apollo Dark обнаружил нелегальные сигареты.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, 4-месячная собака нашла 4600 сигарет без латвийских акцизных марок: 1600 сигарет Prince, 800 сигарет NZ, 800 сигарет Premier, 600 сигарет Winston, 600 сигарет "Минск", а также 200 сигарет Queen. По делу начат административный процесс.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.