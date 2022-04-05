ФОТО: водитель BMW X5 снес в Риге светофор и сбежал
Foto: DELFI Репортер

В воскресенье рано утро в Кенгарагсе на улице Маскавас 297 произошло ДТП — водитель BMW X5 не справился с управлением автомобиля, снес светофор и заблокировал таким образом движение трамваев. Сам виновник ДТП сбежал с места аварии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Фотографиями поделился читатель Delfi. По его словам, водитель был в явном алкогольном опьянении.

Суля по фото, автомобиль получил значительные повреждения, сработали подушки безопасности как со стороны водителя, так и пассажира. Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara