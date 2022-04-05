ФОТО: водитель BMW X5 снес в Риге светофор и сбежал

В воскресенье рано утро в Кенгарагсе на улице Маскавас 297 произошло ДТП — водитель BMW X5 не справился с управлением автомобиля, снес светофор и заблокировал таким образом движение трамваев. Сам виновник ДТП сбежал с места аварии.

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Фотографиями поделился читатель Delfi. По его словам, водитель был в явном алкогольном опьянении.

Суля по фото, автомобиль получил значительные повреждения, сработали подушки безопасности как со стороны водителя, так и пассажира. Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.