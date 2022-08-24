ФОТО. Вооруженное ограбление в Пардаугаве: у жертвы отобрали деньги и пытались похитить машину

Поздним вечером 15 августа в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в районе Шампетериса на него прямо в машине напали грабители: они отобрали у него деньги и документы, а также собирались завладеть машиной.

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По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), потерпевший рассказал, что он находился за рулем, когда на пассажирское кресло рядом с водителем и прямо за ним заскочили вооруженные пневматическим оружием преступники. Нападавшие потребовали отдать им кошелек, а затем и ключи от машины.

В это время водитель в целях самообороны извлек нож, после чего между ним и нападавшими завязалась борьба. Затем драка продолжилась на улице, в ходе которой владельцу машины нанесли телесные повреждения. Позже он успел заскочить в машину, чтобы уйти от преследователей, когда один из грабителей при помощи пистолета повредил дверь авто.

Доехав до дома, потерпевший вызвал полицию и скорую. К розыску нападавших подключились сотрудники участка полиции "Земгале" РРУП, 3-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона (УУРР), а также 1-го отдела 2-го бюро УУРР. Вскоре удалось установить, что к нападению причастен недавно освободившийся из тюрьмы мужчина 1992 г.р., ранее уже неоднократно попадавший в поле зрения органов правопорядка. Ранее он был судим за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков. Его 23-летний подельник ранее также был знаком полиции за незаконный оборот наркотиков.

17 августа полиция задержала младшего из подозреваемых. Во время санкционированного обыска в его квартире нашли похищенные вещи: кошелек, кредитки и документы. В ночь на 18 августа удалось задержать и второго подозреваемого: он прятался в заброшенном доме.

Полиция нашла и автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. При обыске в салоне нашли пневматический пистолет и металлический стек со следами крови. По делу начат уголовный процесс.