ФОТО. Возле трассы Via Baltica упал сверхлегкий самолет: погибли два человека

Департамент полиции Литвы сообщает, что вечером 8 августа, в Каунасском районе, недалеко от шоссе Via Baltica, у деревни Арманишке при падении разбился сверхлегкий самолет BRM Aero Bristell.

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После тушения пожара внутри самолета были обнаружены сильно обгоревшие тела мужчин 1951 и 1985 г.р. В связи с инцидентом начато расследование.

О крушении BRM Aero Bristell спасателям сообщил случайный прохожий: он заметил, как самолет упал в поле и сразу же загорелся. Получив сообщение, пожарные, медики и сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия.

По данным Delfi, погибли двое мужчин, один из которых был инструктором, а другой — пилотом, имевшим лицензию на управление сверхлегкиими летательными аппаратами.

Kаунасский аэроклуб поделился информацией о том, что в аварии погиб известный пилот Владимир Никонов. "Недалеко от Каунасской западной объездной дороги погиб летевший на ультралегком самолете Bristell пилот Владимир Никонов. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего и его коллегам-авиаторам", — сказано на сайте Каунасского аэродрома.