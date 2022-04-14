ФОТО. Возле Вецриги в Даугаву упал автомобиль
Foto: LETA

Вечером 14 апреля в Риге, на Набережной 11 ноября случилось ЧП: в Даугаву упал легковой автомобиль.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, сигнал о происшествии недалеко от ул. Грецинику поступил на пульт дежурного в 18.57.

Спасатели определили примерно место падения машины, спасателям помогают водолазы.

ФОТО. Возле Вецриги в Даугаву упал автомобиль
Foto: LETA
ФОТО. Возле Вецриги в Даугаву упал автомобиль
Foto: LETA
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
День в «шкуре» курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно