ФОТО. Вышел из больницы и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину

Видземское региональное управление полиции разыскивает Арена Меллупса (1960 г.р.), которого в последний раз видели 17 ноября, когда он выходил из медицинского учреждения в Валмиере, на ул. Юмарас.
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Его приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, седая борода. Может носить очки.
Был одет: темно-синяя куртка, черные спортивные брюки, черная спортивная обувь, серая шапка.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 64201300 или 110.
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