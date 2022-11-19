ФОТО. Вышел из больницы и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции разыскивает Арена Меллупса (1960 г.р.), которого в последний раз видели 17 ноября, когда он выходил из медицинского учреждения в Валмиере, на ул. Юмарас.

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Его приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, седая борода. Может носить очки.

Был одет: темно-синяя куртка, черные спортивные брюки, черная спортивная обувь, серая шапка.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 64201300 или 110.

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