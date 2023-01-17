ФОТО. "Высшего образования у меня нет": начался суд над Глорией Гревцовой

Обвиняемая в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) депутат 14-го Сейма Глория Гревцова не признала себя виновной по предъявленному обвинению.

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Сегодня в Рижском городском суде в Пардаугаве состоялось второе судебное заседание по уголовному делу Гревцовой, в котором также участвовала сама обвиняемая. Гревцова обвиняется в предоставлении заведомо ложных сведений ЦИК о своем образовании и месте работы.

Адвокат Гревцовой попросил приобщить к делу некоторые документы. Один документ связан с ответом ЦИК от 26 октября прошлого года председателю партии "Стабильность!" Алексею Росликову, в котором комиссия отказала в возможности исправить данные, внесенные в анкету Гревцовой.

Также к делу была приложена распечатка электронного письма Гревцовой, в котором она отправила заполненную анкету ЦИК. По словам Гревцовой, это было сделано 1 июля. В отправленном электронном письме было указано, что последним местом работы Гревцовой было предприятие Dolo, где она являлась подсобным рабочим.

В разделе "Образование" указано, что Гревцова получила среднее образование в Рекавской средней школе в 2008 году. Отвечая на вопрос прокурора, депутат ответила, что у нее нет высшего образования, в вузе она не училась.

На судебном заседании Гревцова подчеркнула, что ей понятно обвинение, но она не признает своей вины. В своих показаниях депутат заявила, что она известный блогер и люди о ней все знают, поэтому ей не нужно было выдавать себя за кого-то другого, а также лгать о месте работы и образовании.

"Когда нам представили на подпись анкеты ЦИК, я их подписала, у меня не было причин искать в этих анкетах какую-то недостоверную информацию", — подчеркнула Гревцова, добавив, что журналисты изначально были введены в заблуждение, а представительница Dolo оклеветала парламентария.

На судебном заседании Гревцова отметила, что до сих пор хранила молчание и не комментировала подробно дело в публичном пространстве, так как не хотела влиять на судебный процесс.

В ходе судебного заседания у прокурора была просьба допросить одного человека, которого Гревцова упомянула в своих показаниях. Этим человеком является Амиль Салимов, член партии "Стабильность!". Гревцова упомянула Салимова в своих показаниях, подчеркнув, что ЦИК отправил анкету именно ему.

По делу объявлен перерыв с целью пригласить Салимова на следующее судебное заседание. Оно состоится 14 февраля в 14 часов.

К Гревцовой применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а именно она обязана уведомлять о смене места жительства и ей запрещено выезжать из страны.

За совершенное преступление Гревцова может быть наказана временным лишением свободы на срок от 15 суток до трех месяцев, привлечением к общественным работам от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 минимальных месячных зарплат.