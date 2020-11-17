ФОТО. За три дня таможенники изъяли более полумиллиона контрабандных сигарет
Foto: VID

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) предотвратили ввоз на территорию Латвии 547 800 контрабандных сигарет. Злоумышленники спрятали нелегальный товар в мешках с гранулами, притопив в цистерне с нефтепродуктами, за обшивкой стен и потолка фуры, а также в тайнике, оборудованном в конструкции вагона.

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Как отмечают в VID, 17 ноября на территории Рижского свободного порта при проверке цистерны с нефтепродуктами обнаружили контрабандные сигареты. Проверка цистерн проводилась на основании информации полученной от Управления Налогово-таможенной полиции. В нефтепродуктах проверяющие обнаружили 80 000 сигарет
NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 15 ноября, на КПП "Патерниеки" в ходе сканирования грузового автомобиля в мешках с гранулами нашли 441 200 сигарет NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь.

В тот же день белорусские контрабандные сигареты нашли и в результате сканирования железнодорожного состава. В тайниках таможенники обнаружили 20 000 сигарет "Премьер".

Еще одно задержание таможенники провели на КПП "Силене", где в кабине грузовика изъяли 6600 сигарет "Минск", "Фэст", NZ и Winston. Ведется расследование.

ФОТО. За три дня таможенники изъяли более полумиллиона контрабандных сигарет
Foto: VID
ФОТО. За три дня таможенники изъяли более полумиллиона контрабандных сигарет
Foto: VID
ФОТО. За три дня таможенники изъяли более полумиллиона контрабандных сигарет
Foto: VID
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