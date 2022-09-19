ФОТО. Задел остановку, выехал на луг, предложил взятку: полиция задержала водителя

По информации пресс-центра Госполиции, в минувшую пятницу в волости Серенес (край Айзкрауклес) с дороги выехал автомобиль Volkswagen Caddy, задев по пути автобусную остановку.

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Когда на место происшествия прибыла полиция, водитель неоднократно пытался предложить инспекторам взятку в размере 50 евро, чтобы те не оформляли протокол об административном нарушении. Автовладельцу неоднократно говорили, что предложение взятки является уголовно наказуемым преступлением, однако нарушитель на предупреждения не реагировал.

После оформления материалов дела мужчину 1968 г.р. доставили в участок полиции в Айзкраукле, где продолжили процессуальные действия по факту предложения взятки.

Согласно законодательству, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде краткосрочного лишения свободы, либо принудительных работ, либо денежного штрафа, либо лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.