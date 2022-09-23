ФОТО. Задержан подозреваемый в незаконной торговле сигарет: изъято более 1 миллиона сигарет

Сотрудники Рижского регионального управления полиции задержали подозреваемого в незаконной торговле табачными изделиями в крупных размерах.

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В рамках расследования сотрудники 1-го отдела 3-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона провели пять обысков на территории Риги. В момент совершения преступления полиция задержала и 40-летнего мужчину, который хранил в Риге сигареты без акцизных марок ЛР. 16 сентября суд решил оставить задержанного под стражей.

Во время обысков, проведенных по двух объектам недвижимости и в трех транспортных средствах, полиция обнаружила и изъяла 1 360 000 различных сигарет с белорусскими акцизными марками и без акцизных марок. Сигареты предназначались для продажи в Риге и Рижском регионе.

Следствие по делу продолжается. Инфрмацию о нелегальном обороте акцизных товаров жители могут сообщить в Госполицию по адресу krpp3b1n@riga.vp.gov.lv или же на портале www.latvija.lv.