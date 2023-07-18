ФОТО. Задержана банда наркодилеров, продававшая синтетические опиоиды; главарь группы — заключенный

Сотрудники Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями в ходе операции задержали организованную преступную группу, которая длительное время занималась реализацией синтетических опиоидов на территории Латвии.

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По данным полиции, лидер группировки и координатор преступной сети — мужчина 1981 года рождения, отбывающий в настоящее время тюремный срок за незаконный оборот наркотиков.

В ходе процессуальных действий задержано пятеро подозреваемых, изъято около 300 граммов карфентанила — из этого количества вещества можно выделить до 3000 доз, а его средняя стоимость на "черном" рынке может составлять около 60 000 евро.

По данным пресс-центра Госполиции, уголовное дело было начато весной 2023 года на основании полученной оперативной информации о возможном приобретении, хранении, перевозке и реализации наркотических (психотропных) веществ в крупных размерах.

Задержание пятерых подозреваемых полиция провела 28 июня. В рамках расследования было проведено несколько санкционированных обысков по местам жительства и в транспортных средствах подозреваемых. Обыск также провели и в камере отбывающего срок возможного лидера группировки. Всего в ходе обысков полиция изъяла около 300 граммов карфентанила и 500 граммов марихуаны. Также изъято 27 000 евро наличными, носители информации, мобильные телефоны, SIM-карты и многое другое.

Foto: Valsts policija

В рамках уголовного процесса к пяти задержанным применен статус подозреваемых — мужчинам 1957 г.р. и 1981 г.р., женщине 1958 г.р. и двум девушкам 2003 г.р. Еще в отношении одной женщины 1984 г.р. применен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

В полиции пояснили, что под арестом находятся только двое подозреваемых, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие по делу продолжается.