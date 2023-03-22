ФОТО: задержана группа наркодилеров, торговавших через платформу Telegram
Foto: Valsts policija

В феврале Государственная полиция задержала группу наркоторговцев, которые занимались продажей наркотических веществ через коммуникационную платформу Telegram, сообщили в полиции.

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Задержаны шесть человек: организатор 1983 г.р., который ранее уже был судим за аналогичные преступления, и его подельники — женщины 1970 и 2000 г. р., а также мужчины 1982, 1986 и 1991 г. р.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что клиенты заказывали наркотики у организатора преступной группы, который затем давал задания остальным.

Государственная полиция провела обыски по месту жительства членов группы в Риге, где было обнаружено 84,8 грамма кокаина, примерно 1,42 килограмма амфетамина, 1,84 килограмма марихуаны, 293,4 грамма кристаллов МДМА, 450 таблеток МДМА и 65 марок ЛСД. Также были конфискованы денежные средства - 5 870 евро, на которые наложен арест как на имущество, добытое преступным путем.

Начат уголовный процесс за незаконное приобретение, хранение, транспортировку с целью реализации и незаконную реализацию наркотических средств в составе группы. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В рамках уголовного процесса несколько задержанных помещены под арест.

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