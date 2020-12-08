ФОТО. Задержана организованная группа, возившая контрабанду, изъято 254 000 евро
Foto: Valsts policija

На прошлой неделе сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) задержали организованную группу, которая занималась регулярным ввозом из Литвы контрабандных сигарет. В Латвии сигареты продавали по "точкам", а также перевозили другим "оптовикам". Всего во время обыска полиция изъяла 626 960 контрабандных сигарет без акцизных марок ЛР.

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По данным пресс-центра Госполиции, 2 декабря работники УБЭП при содействии своих коллег из Саласпилсского участка полиции остановили в окрестностях Саласпилса автомобиль, в котором ехали участники группировки, перевозившие сигареты с белорусскими акцизными марками.

В тот же день были задержаны их подельники. Всего полиция задержала семерых подозреваемых, один из которых ранее уже был судим за нелегальный оборот акцизных товаров. Правда, на данный момент под арестом находится только один задержанный.

Также полиция провела несколько санкционированных обысков, в ходе которых было изъято более 600 000 сигарет и 254 504 евро наличными. Кроме того, арест наложен и на три автомобиля.

Следствие по делу продолжается.

ФОТО. Задержана организованная группа, возившая контрабанду, изъято 254 000 евро
Foto: Valsts policija
ФОТО. Задержана организованная группа, возившая контрабанду, изъято 254 000 евро
Foto: Valsts policija


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