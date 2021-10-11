ФОТО. Задержаны члены группировки "денежных мулов", изъято 1,4 млн евро

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) в сентябре начала два уголовных процесса по факту незаконного перемещения через государственную границу Латвии 1,4 млн евро, возможно, полученных преступным путем.

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По данным VID, в сентябре во время таможенного досмотра транспортного средства на внутренней границы Латвии сотрудники Службы госдоходов при содействии кинолога и служебной собаки обнаружили тайник, в которых было спрятано 26 свертков с деньгами. Общая сумма конфискованных денег составила 717 120 евро.

По делу был начат уголовный процесс и проведены обыски, в ходе которых изъяли еще 9 920 евро наличными и другие улики. В качестве подозреваемых в деле фигурируют 4 человека. Один из них помещен под арест, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Напомним, ранее в сентябре сотрудники VID провели еще одно задержание при аналогичных обстоятельствах: тогда при пересечении границы у подозреваемого изъяли 706 140 евро, происхождение которых он не смог объяснить.