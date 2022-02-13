ФОТО. Задержаны члены группировки, подозреваемой в контрабанде дорогих автомобилей
Foto: PressePortal.de

Управление таможенных расследований Ганновера (ФРГ) с начала 2021 года проводит по поручению Европейской прокуратуры расследование в отношении нескольких преступных группировок, базирующихся в Эмсланде (Нижняя Саксония) и Баден-Вюртемберге, а также в Эстонии. В рамках расследования следственные действия проводились также и в Латвии.

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Более 130 отдельных дел, связанных с ввозом в Европейский Союз дорогих автомобилей из третьих стран, расследуются в связи с подозрением в коммерческом и групповом уклонении от уплаты налогов.

Изначально двух основных фигурантов дела — мужчин в возрасте 36 и 50 лет — подозревали только в перевозке дорогих автомобилей из третьих стран по суше в ЕС по поддельным литовским таможенным документам. Однако затем правоохранительные органы установили, что эти же лица могут быть причастны к доставке эксклюзивных машин в Нидерланды не только по суше, но также морем. При этом у подозреваемых были сообщники в Эстонии.

В рамках расследования сотрудники Управления таможенных расследований Ганновера при поддержке своих коллег из следственных управлений таможни Эссена и Штутгарта, а также Главных таможенных управлений Ольденбурга и Билефельда провели 26 обысков. В ходе обысков таможенники изъяли 12 дорогих автомобилей, прицеп, предназначенный для перевозок машин, 25 000 евро наличными, золотые монеты и слитки золота. Общая стоимость изъятых автомобилей составила около 3,6 млн. евро. Кроме того, у подозреваемых нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и небольшое количество наркотиков.

В ходе расследования представители Ганноверского таможенного следственного управления также побывали в Латвии и Эстонии. Сумма причиненного налогового ущерба составила не менее 5 миллионов евро. Следствие по делу продолжается.

ФОТО. Задержаны члены группировки, подозреваемой в контрабанде дорогих автомобилей
Foto: PressePortal.de
ФОТО. Задержаны члены группировки, подозреваемой в контрабанде дорогих автомобилей
Foto: PressePortal.de
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