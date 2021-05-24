ФОТО. Задержаны грабители, нападавшие на женщин в Плявниеках, у них изъяли велосипеды

Сотрудники Госполиции задержали мужчин, подозреваемых в нападениях на женщин в Плявниеках, а также в кражах. Во время обыска полиция изъяла у задержанных несколько велосипедов, которые, возможно, были украдены.

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По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, подозреваемые совершали нападения в микрорайоне Плявниеки с ноября 2020 года. Обычно они вырывали у своих жертв из рук сумочки. На сегодняшний день известно о шести потерпевших.

Во время обысков полиция изъяла у задержанных наркотики (таблетки MDMA), а также, возможно, краденные велосипеды: Bottecchia FX 510, Panther 4 Dirt PD 555, Muddyfox Recoil 26 и Giant ATX Suspension 830, а также детский велосипед Arkus Kid Bike Tom 20 HI- TEN.

Полиция просит отозваться владельцев велосипедов по телефонам: 67086800 или 67086873.





Foto: Valsts policiija

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts polcija

Foto: Valsts policija



