ФОТО. Женщину заставляли заниматься проституцией, подозреваемая выдавала себя за работницу прокуратуры

Сотрудники Огрского участка Рижского регионального управления полиции задержали группу лиц, подозреваемую в торговле людьми. По предварительным данным, в течение нескольких месяцев эти лица использовали женщину, занимающуюся проституцией, с целью заработка.

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В настоящее время Госполиция также расследует другое уголовное дело в отношении предполагаемого организатора упомянутой преступной группы — Валии Рейне (1966 г.р.), в связи с крупным мошенничеством, совершенным в отношении трех лиц.

Возможно, количество потерпевших гораздо больше, поэтому Госполиция обращается к жителям внимательно посмотреть на фото и отозваться всех, кто пострадал в результате преступных действий со стороны этой женщины.

Информацию можно сообщать по телефонам: 110 или 65002402. Также можно писать на электронную почту: kanc.ogre@riga.vp.gov.lv

В пресс-центре Госполиции сообщили, что 2 июня в рамках начатого уголовного процесса сотрудники Огрского участка полиции задержали женщину 1966 г.р., подозреваемую в торговле людьми. В преступной группе она исполняла роль сутенерши. Также был задержан ее подельник 1989 г.р., а чуть позже и женщина 1986 г.р.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что главапреступной группы путем психологического воздействия и при помощи обмана вовлекла потерпевшую в оказание платных сексуальных услуг. Женщину

Потерпевшую обманули, пообещав ей материальное вознаграждение. Однако затем жертве пришлось все заработанные деньги отдать сутенерше.

Полиция выяснила, что женщина проживала в одной квартире с организатором преступления и ее сообщником. У своей жертвы подозреваемые отобрали паспорт, а также оказывали на нее физическое воздействие.

Следствие по делу продолжается. Глава преступной группы находится под арестом, а ее подельники отпущены под полицейский надзор.

Также в пресс-центре сообщили, что это преступление удалось раскрыть, расследуя дело о возможном мошенничестве в крупных размерах. По предварительным данным, от действий Рейне могли пострадать три человека, однако жертв может быть больше.

Известно, Валия рейне могла представляться сотрудницей прокуратуры или юристом по имени Яна.