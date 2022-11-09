ФОТО.Пурвциемс: под строящимся путепроводом второе за сутки ЧП с грузовиком
Foto: Pixabay

В среду днем, в Пурвциемсе, под строящимся путепроводом в районе ул. Иерикю второй раз за сутки произошло ЧП с участием грузового автомобиля: на этот раз машина задела конструкцию. В полиции отмечают, что инцидент обошлось без пострадавших.

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Как уже сообщалось ранее, аналогичное происшествие произошло на этом же месте во вторник: под путепроводом застрял грузовой автомобиль с погрузчиком. Оказалось, что мужчина управляя грузовым автомобилем MAN с прицепом, игнорировал запрещающий знак, указывающий на ограничение по высоте. В итоге груз оказался поврежден. Пострадавших нет, полиция начала административный процесс.

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