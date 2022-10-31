Франция: дальнобойщик из Латвии получил срок и штраф в размере 100 000 евро за провоз 15 кг кокаина

Уголовный суд Шербура (округ Манш, Франция) вынес приговор 43-летнему гражданину Латвии Сергею К., признанному виновным в перевозке более 15 кг кокаина.

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Как отмечает издание Actu.fr, в ночь с 16 на 17 сентября 2022 года при проверке грузовика с прицепом в паромном терминале Шербура таможенники обнаружили под спальным местом водителя Сергея К. тринадцать пакетов в целлофановой упаковке, общим весом 15,6 кг. Проведенные анализы показали, что это был кокаин со степенью чистоты от 92 до 96%. Французские таможенники оценили груз в 624 000 евро.

Выступая в суде, латвиец сообщил, что на границе между Бельгией и Нидерландами он встретил мужчину, которого видел уже раньше во время поездок между Латвией и Ирландией.

"В тот вечер он попросил меня перевезти эти посылки, предложив 200 евро. Я думал, что внутри табак", — заявил Сергей К. на суде.

Во время дебатов прокурор требовал для обвиняемого 3 года тюремного заключения, 3 года запрета на въезд на территорию Франции, а также штраф в размере 624 000 евро, запрошенные гражданским истцом (таможенной службой Франции) в качестве эквивалента предполагаемой сумме изъятого кокаина.

Несмотря на попытки адвоката представить своего клиента жертвой обмана, суд, в итоге, приговорил гражданина Латвии к 2 годам лишения свободы, 10-летнему запрету на въезд на территорию Франции, а также штрафу в размере 100 000 евро.