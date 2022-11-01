Франция: граждане Латвии и Литвы попались на выращивании конопли

На этой неделе жандармы задержали в Ла-Тур-сюр-Тине (регион Прованс-Альпы-Лазурный берег) граждан Лавтии и Литвы, у которых во время обыска нашли и конфисковали около 50 растений конопли.
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По информации французских СМИ, 33-летний литовец Сергей и 43-летний латвиец Мартиньш вскоре после задержания были освобождены и отпущены до суда пол надзор.
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