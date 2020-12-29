Франция: у дальнобойщика из Латвии нашли 151 кг марихуаны

В пригороде французского города Вержес (коммуна в департаменте Гар на юге Франции) во время проверки, проведенной таможенниками, в грузовике из Латвии нашли и изъяли более 150 кг наркотиков.

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Как сообщают французские СМИ, задержание проводилось в ночь на 21 декабря. Грузовиком, в котором везли марихуану, управлял 48-летний латвиец, ранее не имевший проблем с законом. В настоящее время он задержан по подозрению в хранении, транспортировке и перевозке наркотиков. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Большая часть наркотиков была спрятана в грузе с плиткой, остальное контрабандисты распределили по тайникам, обустроенным в автомобиле.

Таможенники установили, что грузовик направлялся из Испании в Нидерланды. Суд над латвийцем назначен на 21 января 2021 года.