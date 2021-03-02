Франция: "живой контейнер" из Латвии пытался провезти в себе более 1,3 кг кокаина

На прошлой неделе сотрудники французской таможни задержали на автомагистрали А1, соединяющую Париж и Лилль, гражданина Латвии, пытавшегося провезти в себе кокаин на сумму около 45 000 евро.

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По данным новостного портала 20minutes.fr, рано утром 25 февраля сотрудники таможни, контролирующие дороги в районе Амьена, заметили автомобиль с латвийскими номерами, в котором находились четыре человека.

Таможенники решили остановить машину и проверить водителя с пассажирами. Всем четверым провели иммуноферментный анализ — методика, позволяющая быстро определить, есть ли у человека наркотики внутри своего тела. В итоге, положительный тест на наличие в организме кокаина оказался у гражданина Латвии.

Мужчину в сопровождении таможенников направили в больницу Амьена. В его теле нашли 61 презерватив и 6 пластмассовых яиц с кокаином. Общий вес наркотиков составил более 1 кг 360 гр (плюс упаковка).

По данным таможни, стоимость изъятого наркотика на "черном" рынке превышает 45 000 евро. После того, как кокаин был извлечен, мужчину передали жандармам. Дело направлено в прокуратуру. Заседание по рассмотрению дела назначено на 12 апреля.