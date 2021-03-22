Galerija Centrs обратилась в полицию из-за появившейся на стене наклейки No LGBT brīva zona

В минувшее воскресенье, на стеклянной стене торгового центра (ТЦ) Galerija Centrs появилась наклейка No LGBT brīva zona ("Зона свободная от ЛГБТ"). Этот факт вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Представитель Galerija Centrs Инга Латковска сообщила, что ТЦ обратился с заявлением в Госполицию.

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"Реагируя на появившуюся вчера в сети Facebook и далее активно распространяемую запись, мы оперативно проверили записи камер видеонаблюдения, установленных в Galerija Centrs. На них видно, как двое юношей размещают наклейку на фиксированное место, но спустя короткое время ее убирают", — пояснила представитель магазина.

Naida runai — nē! 📢 🚫 @galerijacentrs vakar parādījusies uzlīme "No LGBT brīva zona". ➡️ Raksti, ja arī citviet esi pamanījis šīs uzlīmes. Mēs apkopojam informāciju lai vērstos policijā.

❗ Mēs visi esam pelnījuši cieņu. Šādām uzlīmēm nav vietas ne Rīgā, ne citviet Latvijā. pic.twitter.com/rqRBgOGgpj

— MOZAIKA (@lgbt_mozaika) March 21, 2021



Galerija Centrs допускает, что это была запланированная акция, чтобы привлечь внимание к происходящим в стране дискуссиям о том, что представителям ЛГБТ не хватает правовой защиты.

"Хотим заверить, что Galerija Centrs никак не связана с этой целенаправленной и провокационной акцией. Ценности

Galerija Centrs исключают любое неравенство и разжигание розни.