Galerija Centrs обратилась в полицию из-за появившейся на стене наклейки No LGBT brīva zona
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В минувшее воскресенье, на стеклянной стене торгового центра (ТЦ) Galerija Centrs появилась наклейка No LGBT brīva zona ("Зона свободная от ЛГБТ"). Этот факт вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Представитель Galerija Centrs Инга Латковска сообщила, что ТЦ обратился с заявлением в Госполицию.

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"Реагируя на появившуюся вчера в сети Facebook и далее активно распространяемую запись, мы оперативно проверили записи камер видеонаблюдения, установленных в Galerija Centrs. На них видно, как двое юношей размещают наклейку на фиксированное место, но спустя короткое время ее убирают", — пояснила представитель магазина.


Galerija Centrs допускает, что это была запланированная акция, чтобы привлечь внимание к происходящим в стране дискуссиям о том, что представителям ЛГБТ не хватает правовой защиты.

"Хотим заверить, что Galerija Centrs никак не связана с этой целенаправленной и провокационной акцией. Ценности
Galerija Centrs исключают любое неравенство и разжигание розни.

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