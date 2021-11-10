Генпрокурор обратился в суд с требованием о прекращении работы "Нового поколения"

В среду генеральный прокурор Юрис Стуканс обратился в Пардаугавский суд Риги с требованием о прекращении работы религиозной организации "Новое поколение".

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В заявлении содержится просьба применить временную меру защиты - запретить ответчику выполнять определенные действия и проводить любые публичные мероприятия очно, в том числе богослужения, независимо от места проведения.

В ходе проведенной прокуратурой проверки констатировано, что вопреки установленным в нормативных актах требованиям соблюдать социальную дистанцию и другие мероприятия, рижская община "Нового поколения" в течение текущего года не менее шести раз устраивала публичные мероприятия, несмотря на выписанные административные штрафы.

В Законе о религиозных организациях сказано, что, основываясь на судебном решении, работу организации можно прекратить, если она противоречит нормативным актам. Такой же исход - если организация призывает других не соблюдать закон и своими действиями (учением) угрожает демократическому строю, общественному порядку и спокойствию, а также здоровью других лиц.

Учитывая степень тяжести и последствия преступления, а также оценивая цель религиозной организации и ее работу в целом, суд может сделать предупреждение, не запрещая ее работу.

Как сообщалось, сотрудники Земгальского участка полиции Риги 27 и 31 октября провели запланированные проверки религиозной общины в Шампетерисе в Риге. 27 числа полицейские констатировали, что в мероприятии принимают участие 50 человек, в свою очередь, 31 числа — их уже было около 150. В связи с выявленными нарушениями были начаты административные процессы. В полиции напоминают, что штраф для юридического лица составляет 5 000 евро. Весной Госполиция начала 18 административных процессов о несоблюдении правил эпидемиологической безопасности. "Мы все видим. Это абсурдная ситуация", — так о многократных нарушениях эпидемиологических правил со стороны общины "Новое поколение" высказался глава Государственной полиции Армандс Рукс.