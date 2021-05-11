Генпрокурор: сгоревший в Тукумсе не сообщил полиции о том, что продолжал получать угрозы

Работник Службы неотложной медицинский помощи, который был подожжен в Тукумсе и позже погиб, не сообщал в полицию о том, что продолжал получать угрозы, заявил генеральный прокурор Юрис Стуканс в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3.

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По его словам, первое попавшее в поле зрения полиции в Тукумсе происшествие с погибшим "было связано с полностью другими случаями", а не с гомофобией или поступавшими позже угрозами.

"Так, как это подавалось, связь с гомофобией. У полиции вообще не было такой информации. Это подтверждает и второй потерпевший. Они получали смс, но, к сожалению, в полицию не обратились, полиция об угрозах ничего не знала. Поэтому здесь, к сожалению, не было ясности об имевшихся обстоятельствах, поэтому поднявшийся ажиотаж был абсолютно необоснованным", - сказал Стуканс.

Генпрокурор пояснил, что если бы у полиции имелась информация о гомофобских угрозах, то она бы отреагировала, но, "к сожалению, пострадавший придержал информацию". "Если бы он сообщил обо всем этом, полиция бы вмешалась", - полагает генпрокурор.

Как уже сообщалось, в ночь на 23 апреля в подъезде многоквартирного дома в Тукумсе загорелся Нормундс Киндзулис. Друг пострадавшего — Артис Яунклявиньш — сообщил, что в адрес Киндзулиса раньше поступали угрозы. От полученных ожогов пострадавший мужчина скончался, его друг получил ожоги и проходил лечение в больнице.

В связи с трагическими событиями в Тукумсе, полиция квалифицировала уголовный процесс по ч.1 ст. 124 уголовного закона Латвии — доведение до самоубийства. В полиции сообщили, что совокупность доказательств, полученных в ходе расследования, не дает оснований полагать, что было совершено уголовное преступление на почве гомофобии. Расследование продолжается под надзором прокуратуры.