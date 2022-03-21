Германия: бездомный из Латвии напал на охранников депо

В Германии задержан 51-летний гражданин Латвии, который хотел погреться в одном из вагонов электрички, но во время разговора с охранниками спровоцировал конфликт.

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ЧП произошло в железнодорожном депо города Графинг-бай-Мюнхен. Мужчина пробрался на территорию депо, чтобы переночевать в теплом вагоне. Незнакомца заметили охранники и попытались завести с ним разговор, однако из-за языкового барьера общение переросло в конфликт, в результате которого бездомный схватил ветку длиной около 65 см и бросил ее в сторону сотрудников охраны железной дороги.

О ЧП сообщили в Федеральную полицию, и вскоре задержанного доставили на Восточный вокзал, где при проверке в организме констатировали 1,6 промилле. В отношении гражданина Латвии начат процесс за попытку нападения.