Германия: граждане Латвии и Грузии подозреваются в убийстве бизнесмена

В ФРГ перед судом предстали гражданин Латвии Игорь С. и гражданин Грузии Давид Т., которые подозреваются в убийстве 54-летнего Штефана — предпринимателя из Берлина. Оба подсудимых отрицают свою вину в содеянном.

Как отмечает Der Tagelsspiegel, тело бизнесмена нашли в Аренсфельде (федеральная земля Бранденбург) в январе 2018 года: мужчину обнаружили в реке Вуле. За двое суток до этого в полицию обратилась его партнерша, заявившая, что Штефан пропал без вести.

По предположению следствия, мужчину убили, а затем на машине обвиняемого тело было вывезено из Берлина. Мужчину убили из корыстных побуждений: из его дома пропала крупная сумма. Сколько пропало точно, пока неизвестно, но полиция предположила, что от 40 000 до 100 000 евро.

Известно, что один из обвиняемых — гражданин Латвии — работал менеджером по строительству в компании убитого предпринимателя. Подозреваемых задержали в мае 2019 года. И на следствии, и в суде свою вину в содеянном они не признали.