Германия: гражданин Латвии избил на вокзале мужчину, а затем напал на полицейских

По информации немецких СМИ, на прошлой неделе в Гамбурге задержали 32-летнего латвийца, который в результате конфликта на Центральном вокзале нанес 59-летнему оппоненту удар кулаком в лицо.

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Когда на место происшествия прибыли сотрудники федеральнйо полиции, гражданин Латвии продолжал вести себя агрессивно: сначала ударил по руке одного из стражей порядка, а затем продолжал оказывать сопротивление, даже когда его повалили на пол и пытались надеть наручники. Уже находясь в участке, задержанный пнул сотрудницу полиции, а затем продолжил дебош в камере временного содержания.

При проверке личных данных задержанного полиция установила, что мужчина находится в Германии без разрешения. После консультаций с иммиграционной службой его переместили в центр содержания под стражей ведомства. Там он будет находится до принятия дальнейших мер.

Против гражданина Латвии возбуждено уголовное дело за нападение на стражей порядка, за сопротивление полиции и нанесение полицейским телесных повреждений, а также за незаконное пребывание в ФРГ.