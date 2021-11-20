Германия: гражданин Латвии избил на вокзале мужчину, а затем напал на полицейских
Foto: AP/Scanpix

По информации немецких СМИ, на прошлой неделе в Гамбурге задержали 32-летнего латвийца, который в результате конфликта на Центральном вокзале нанес 59-летнему оппоненту удар кулаком в лицо.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Когда на место происшествия прибыли сотрудники федеральнйо полиции, гражданин Латвии продолжал вести себя агрессивно: сначала ударил по руке одного из стражей порядка, а затем продолжал оказывать сопротивление, даже когда его повалили на пол и пытались надеть наручники. Уже находясь в участке, задержанный пнул сотрудницу полиции, а затем продолжил дебош в камере временного содержания.

При проверке личных данных задержанного полиция установила, что мужчина находится в Германии без разрешения. После консультаций с иммиграционной службой его переместили в центр содержания под стражей ведомства. Там он будет находится до принятия дальнейших мер.

Против гражданина Латвии возбуждено уголовное дело за нападение на стражей порядка, за сопротивление полиции и нанесение полицейским телесных повреждений, а также за незаконное пребывание в ФРГ.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Германия ФРГ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость