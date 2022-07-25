Германия: гражданин Латвии избил соседа по квартире и скрылся

По информации немецких СМИ, в минувшую пятницу сотрудники участка полиции Арнштадт-Ильменау (федеральная земля Тюрингия) получили вызов в одну из квартир на Ордруферштрассе.

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Как оказалось, после первоначальной словесной перепалки между двумя выходцами из Латвии завязалась драка, в ходе которой 43-летнему латвийцу потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, 29-летний сосед по квартире нанес мужчине несколько сильных ударов в лицо, после чего покинул жилище и скрылся в неизвестном направлении.

Полиция начала расследование фактов причинения телесных повреждений.