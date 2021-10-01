Германия: гражданин Латвии разыскивается по подозрению в убийстве

По информации правоохранительных органов Германии, 19 сентября в Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) был убит бездомный.

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Как отмечает новостной портал Ruhr24.de, спустя полторы недели полиция распространила фотографии возможного подозреваемого — 45-летнего латвийца Гунара М. Полиция также уже выдала ордер на его арест.

Изначально по этому делу был задержан 39-летний подозреваемый, однако позже его отпустили, т. к. полиция не нашла доказательств его причастности к этому преступлению.

Любой, кто может предоставить информацию о местонахождении разыскиваемого Гунара М, должен обратиться в Главное управление полиции Дортмунда по тел. (0231) 132 74 41 или в любой другой полицейский участок.