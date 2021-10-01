Германия: гражданин Латвии разыскивается по подозрению в убийстве
Foto: Polizei Dortmund

По информации правоохранительных органов Германии, 19 сентября в Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) был убит бездомный.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает новостной портал Ruhr24.de, спустя полторы недели полиция распространила фотографии возможного подозреваемого — 45-летнего латвийца Гунара М. Полиция также уже выдала ордер на его арест.

Изначально по этому делу был задержан 39-летний подозреваемый, однако позже его отпустили, т. к. полиция не нашла доказательств его причастности к этому преступлению.

Любой, кто может предоставить информацию о местонахождении разыскиваемого Гунара М, должен обратиться в Главное управление полиции Дортмунда по тел. (0231) 132 74 41 или в любой другой полицейский участок.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Снова в школу!
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе