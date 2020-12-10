Германия: гражданин Латвии с подругой попались на магазинных кражах
Foto: AP/Scanpix

В минувший понедельник в немецком городе Клеве (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) были задержаны 35-летний латвиец и его 28-летняя спутница, которые пытались украсть из магазина товары, распихав их по карманам в специальных пакетах.

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Как отмечает Polizei Press, на кассе пара расплатилась лишь за пакет чипсов и была задержана бдительным охранником. Вызванные полицейские обнаружили у мужчины в кармане нож.

Известно, что в отношении обоих ранее уже был выдан ордер на арест за предыдущие магазинные кражи в районе Везеля. В настоящее время задержанные помещены под арест, судья также запретил им впредь вместе ходить по магазинам.

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