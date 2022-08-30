Германия: гражданин Латвии задержан за нападение на дом; хозяина пришлось госпитализировать

Полиция Германии задержала 35-летнего гражданина Латвии, который вместе с подельником 10 августа совершил ограбление в Лингене (федеральная земля Нижняя Саксония): подозреваемые ввалились в дом к 52-летнему мужчине, избили его, после чего похитили вещи и наркотики.

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Потерпевший, у которого констатировали многочисленные ушибы и переломы, вызвал полицию и скорую. Осмотрев мужчину, медики решили его госпитализировать. В рамках начатого расследования полиция установила личность 32-летнего местного жителя. Прокуратура выдала ордер на обыск квартиры подозреваемого, где и были обнаружены улики. Чуть позже суд выдал санкцию на арест задержанного.

В рамках дальнейшего расследования и опроса свидетелей полиции удалось разыскать второго предполагаемого преступника — 35-летнего латвийца, уже несколько лет проживающего в Лингене. В ходе санкционированного обыска на его квартире полиция также нашла вещественные доказательства и наркотики.

Изначально у полиции не хватало доказательств доказать совершение ограбления 35-летним мужчиной, поэтому его освободили из-под ареста. Следователям полиции Лингена потребовалось еще четыре дня, чтобы получить соответствующие доказательства, чтобы городской суд смог выдать ордер на арест.

По информации местной прессы, оба задержанных помещены под арест, им грозит большой тюремный срок.