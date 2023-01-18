Германия: гражданин Латвии задержан за уличное ограбление, жертва получила травмы
Foto: AP/Scanpix

Поздним вечером 15 января в немецком городе Альцай (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) было совершено нападение на 41-летнего местного жителя.

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Как отмечают немецкие СМИ, преступник со спины напал на свою жертву, избил его и отобрал мобильный телефон. К счастью, рядом оказался свидетель, который сообщил о ЧП в полицию и предоставил приметы нападавшего.

В скором времени подозреваемого удалось задержать: им оказался 30-летний гражданин Латвии без определенного места жительства. При проверке у него нашли похищенный телефон.

По делу начат уголовный процесс. Пострадавшего, получившего травмы, доставили в больницу.

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