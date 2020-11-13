Германия: гражданина Латвии задержали за дебош в поезде и отсутствие маски

В минувшую среду сотрудники федеральной полиции Германии задержали в Дессау (федеральная земля Саксония — Анхальт) 47-летнего гражданина Латвии, который хулиганил в междугороднем экспрессе, следующем из Берлина в Мюнхен.

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По данным PressePortal.de, латвиец мешал другим пассажирам поезда и не выполнил требование надеть маску, прикрывающую рот и нос. Когда проводники попросили его покинуть поезд на следующей остановке, он оскорбил их, показал средний палец и отказался выйти.

В итоге, полицейские сняли возмутителя спокойствия с поезда во время 15-минутной остановки в Дессау. Теперь ему грозит ответственность за нарушение сразу нескольких правил.