Германия: гражданка Латвии попалась на краже 4 бутылок виски

Вечером 30 декабря в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) была задержана 43-летняя гражданка Латвии, пытавшаяся вынести из магазина 4 бутылки алкоголя.

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Как сообщает Pfaffenhofen-today.de, женщина зашла в супермаркет, спрятала четыре бутылки виски в рюкзаке и направилась к кассе, где хотела расплатиться только за прихваченные чипсы.

После того, как кассир попросила покупательницу предъявить рюкзак, она быстро вернулась к полкам с алкоголем и собиралась расставить бутылки, а затем сбежать, но ее успели задержать.

При проверке в карманах задержанной нашли ножницы. Предположительно, она использовала их, чтобы удалить штрих-коды с бутылок. Начато разбирательство.