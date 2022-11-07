Германия: на центральном вокзале Кельна задержали вора из Латвии

В конце прошлой недели сотрудники федеральной полиции Германии задержали на центральном вокзале Кельна гражданина Латвии, подозреваемого в краже рюкзака.
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Как отмечает немецкая пресса, около часа ночи к полицейским подошел 40-летний мужчина и сообщил, что увидел на спине у незнакомца свой рюкзак, украденный накануне.
Полицейские немедленно проверили подозреваемого. И хотя 36-летний гражданин Латвии пытался выдать рюкзак за свой, документы, найденные в сумке, принадлежали заявителю о краже.
При проверке в организме латвийца констатировали алкоголь.
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