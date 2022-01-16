Германия: на краже из магазина задержаны граждане Латвии, один находился в розыске за наркоторговлю
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

14 января в Арнштадте (федеральная земля Тюрингия, ФРГ) были задержаны два гражданина Латвии, пытавшиеся похитить из магазина товары на сумму 550 евро.

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При выяснении личности оказалось, что 37-летний латвиец находится в розыске, поскольку на его арест и экстрадицию был выдан международный ордер. В полиции сообщили, что гражданин Латвии разыскивался по подозрению в торговле наркотиками.

Также полиция установила, что оба задержанных и ранее совершали кражи из магазинов. После допроса 31-летнего мужчину освободили, а его подельника оставили под арестом.

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