Германия: на пароме из Лиепаи обнаружили более 1 миллиона контрабандных сигарет

По информации немецких СМИ, на прошлой неделе в порту Любек — Травемюнде был задержан автомобиль, в тайниках которого таможенники обнаружили около миллиона контрабандных сигарет.

Как отмечает Hamburger Morgenpost, сигареты нашли при проверке грузового автомобиля с прицепом, прибывшего на пароме из Лиепаи. В ходе тщательного досмотра груза, заявленного в документах как пиломатериалы, сотрудники таможни обнаружили несколько поддонов c сигаретами Winston Blue.

В рамках расследования был задержан 43-летний водитель фуры, однако на следующий день по решению прокуратуры Любека его освободили. В рамках расследования конфискованы сигареты, грузовой тягач и прицеп. Следствие продолжается.