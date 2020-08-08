Германия: на семью из Латвии напал вооруженный сомалиец, один подросток ранен
Foto: Reuters/Scanpix

Полиция немецкого города Арнштадт (федеральная земля Тюрингия) расследует обстоятельства вооруженного нападения на двух латвийских 17-летних подростков и их мать. По данным СМИ, в минувший четверг на них напал 25-летний сомалиец.

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ЧП произошло поздним вечером, когда подростки с матерью возвращались домой. Сначала африканец начал их оскорблять, а затем ударил по лицу. После этого нападавший ненадолго скрылся, вернулся с ножом и
начал угрожать и женщине. В результате нападения один из подростков получил ножевое ранение в руку.

Криминальная полиция Арнштадта и Готы расследует инцидент и ищет свидетелей происшествия.

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