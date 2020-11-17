Германия: объявленный в розыск наркодилер из Латвии попался из-за отсутствия маски

Федеральная полиция Германии задержала на центральном вокзале Гамбурга гражданина Латвии, на арест которого ранее был выдан европейский ордер. Мужчина был объявлен в международный розыск и привлек внимание полиции, поскольку забыл надеть защитную маску.

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Как отмечает Morgenpost, 46-летний мужчина разыскивался за торговлю наркотиками. Кроме того, он подозревается в мошенничестве и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

По информации издания, задержанный будет оставаться под стражей до момента экстрадиции в Латвию, где несколько месяцев назад суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.