Германия: объявленный в розыск наркодилер из Латвии попался из-за отсутствия маски
Foto: AFP/Scanpix

Федеральная полиция Германии задержала на центральном вокзале Гамбурга гражданина Латвии, на арест которого ранее был выдан европейский ордер. Мужчина был объявлен в международный розыск и привлек внимание полиции, поскольку забыл надеть защитную маску.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает Morgenpost, 46-летний мужчина разыскивался за торговлю наркотиками. Кроме того, он подозревается в мошенничестве и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

По информации издания, задержанный будет оставаться под стражей до момента экстрадиции в Латвию, где несколько месяцев назад суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Германия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky