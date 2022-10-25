Германия: полиция остановила на автобане пьяного дальнобойщика из Латвии

По информации немецких СМИ, 19 октября полиция получила сигналы от нескольких водителей, заметивших на автобане в окрестностях города Бад-Фаллингбостель (федеральная земля Нижняя Саксония) грузовик, водитель которого, судя по странной траектории управления, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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В скором времени грузовик с полуприцепом, направлявшийся в сторону Гамбурга, удалось остановить на дороге А7. 49-летний гражданин Латвии, управлявший фурой, сначала сказал, что не употреблял алкоголь. Однако тест на алкоголь показал, что уровень алкоголя в выдыхаемом им воздухе составлял 2,44 промилле.

В итоге, полицейские запретили дальнобойщику продолжать движение и назначили анализ крови. В отношении нарушителя начато уголовное дело.