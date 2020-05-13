Германия: полиция устроила погоню за автомобилем из Латвии, у задержанных нашли наркотики

Во вторник вечером сотрудники полиции Эссена (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) решили проверить автомобиль Opel Vectra с латвийскими госномерами, водитель которого неоднократно нарушил правила дорожного движения в центре города. Чтобы остановить машину, полиции пришлось устроить погоню.

Как отмечает немецкий телеканал nrw-aktuell.tv, водитель проигнорировал неоднократные требования полиции остановиться, прибавил скорости, проехал красные сигналы светофора и направился в сторону А40. Проехав немного по автобану в сторону Бохума, он съехал с автотрассы, после чего полиция на некоторое время упустила его из вида.

Брошенный автомобиль стражи порядка нашли на Julius-Leber-Weg, возле дома, где проживал 35-летний водитель. Заметив приближение полицейских, мужчина и его 32-летняя спутница попытались скрыться, но были задержаны. При проверке у них нашли наркотики. Во время задержания мужчина оказал полицейским сопротивление.

В ходе обыска в машине были обнаруюены иностранные документы и дебетные карты. Кроме того, в детской головоломке, от которой пыталась избавиться пара, нашли большую сумму денег. Следствие продолжается.