Германия: пьяные граждане Латвии ограбили приятеля, а также покусали сотрудника полиции

В конце прошлой недели в Рекклингхаузене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) полиция получила вызов на попытку ограбления. Как оказалось, 36-летнего гражданина Латвии избили и ограбили двое знакомых соотечественников .После этого хулиганы скрылись с места происшествия, отобрав у жертвы мобильный телефон, очки и деньги.

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Как отмечают немецкие СМИ, в результате нападения латвиец получил легкие травмы. Вскоре стражи порядка нашли и подозреваемых, однако во время задержания хулиган оказал яростное сопротивление и укусил

офицера полиции за ногу. После этого он попытался укусить и второго сотрудника полиции, но не смог.

Задержанных отправили в полицейский участок, где врач взял у них образцы крови, поскольку появились подозрения, что нападавшие находятся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Среди вещей, обнаруженных при проверке задержанных, полиция нашла очки и мобильный телефон избитого гражданина Латвии. В отношении латвийцев начаты уголовные процессы за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, а также за попытку ограбления.