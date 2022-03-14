Германия: пьяный гражданин Латвии напал на полицейского
Foto: AP/Scanpix

Вечером 12 марта прохожий сообщил в федеральную полицию Германии о крайне агрессивном мужчине, который явно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и приставал к прохожим у входа на Центральный вокзал Гамбурга.

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Патруль федеральной полиции сразу же прибыл на место происшествия и смог опознать нескольких человек, которые вели громкую словесную перепалку друг с другом. По данным СМИ, одним из них оказался 35-летний гражданин Латвии, который внезапно ударил по лицу полицейского.

Нападавшего повалили на землю и задержали, после чего доставили в полицейский участок. В организме латвийца констатировали 2,66 промилле. В его отношении начато уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

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