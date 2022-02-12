Германия: пьяный гражданин Латвии угнал машину и совершил на ней две аварии

В Германии задержали 31-летнего латвийца, укравшего автомобиль и совершившего на нем два ДТП. В полиции сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Как отмечают немецкие СМИ, гражданин Латвии сначала украл ключи от машины у 69-летнего жителя Ростока, а затем сел в его автомобиль и скрылся. Потерпевший, заметивший, как вор покидает парковку на его Dacia, сразу же обратился в полицию.

Через некоторое время в полицию также поступило сообщение об аварии на ул. Урхо-Кекконена: как оказалось, вор на угнанной

Dacia съехал с проезжей части, врезался в забор и самовольно покинул место ДТП.

Всего через три минуты он врезался в ехавший впереди BMW. Однако на этот раз свидетели помешали ему скрыться. Тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе показал 2,08 промилле.

В ходе расследования полиция также пришла к выводу, что латвиец может быть причастен к более 40 кражам из садовых домиков. Следствие продолжается.