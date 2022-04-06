Германия: спецназ полиции задержал гражданина Латвии за нападение в отеле
Foto: AFP/Scanpix

В минувший понедельник, в немецком городе Хорн-Бад-Майнберг (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) был задержан 35-летний гражданин Латвии, участвовавший в драке в одном из отелей.

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Как отмечают немецкие СМИ, полиция установила, что конфликт, переросший в драку, вспыхнул между постояльцами отеля. В ходе драки латвиец нанес своему 41-летнему оппоненту легкие травмы.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, гражданин Латвии, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и угрожал стражам порядка. В итоге, чтобы его задержать, пришлось привлекать бойцов спецназа. У латвийца также зафиксировали легкие травмы.

По делу начато расследование.

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